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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ МИНСКА НА РАДУНИЦУ БУДЕТ РАБОТАТЬ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ
10:33 06.05.2021
Общественный транспорт Минска на Радуницу будет работать в усиленном режиме все четыре выходных дня. Об этом сообщили участники пресс-конференции в Национальном пресс-центре.
Согласно информации, 11 мая въезд на территорию кладбищ будет бесплатный.
В свою очередь Госавтоинспекция примет дополнительные меры безопасности на Радуницу. В некоторых местах будет изменена организация дорожного движения.
Подробную информацию можно найти на сайте МВД: соответствующие территориальные подразделения будут выкладывать в своих рубриках схемы организации дорожного движения вблизи таких мест.
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