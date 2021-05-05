Общественный транспорт Минска на Радуницу будет работать в усиленном режиме все четыре выходных дня. Об этом сообщили участники пресс-конференции в Национальном пресс-центре.

Согласно информации, 11 мая въезд на территорию кладбищ будет бесплатный.

В свою очередь Госавтоинспекция примет дополнительные меры безопасности на Радуницу. В некоторых местах будет изменена организация дорожного движения.

Подробную информацию можно найти на сайте МВД: соответствующие территориальные подразделения будут выкладывать в своих рубриках схемы организации дорожного движения вблизи таких мест.