Официальные дилеры Škoda на территории Беларуси с 5 мая 2021 года временно приостановили продажу любых новых автомобилей.

«В связи с тем, что 5 мая 2021 года вступает в силу постановление Совета министров № 240 от 23 апреля 2021 г, до выяснения области действия и механизма применения данного постановления все официальные дилеры Škoda на территории Республики Беларусь приостанавливают продажу любых новых автомобилей Škoda. По выполнению обязательств в рамках заключенных контрактов наши представители свяжутся с каждым клиентом индивидуально», - говорится в сообщении официального дистрибьютора Škoda в Беларуси компании «ФелОкт-сервис».

В то же время продажа запасных частей и аксессуаров, сервисное обслуживание автомобилей Škoda, включая гарантийные обязательства, продолжается в полном объеме у всех официальных дилеров на территории Беларуси.

«По выполнению обязательств в рамках заключенных контрактов наши представители свяжутся с каждым клиентом индивидуально», - отметили в компании «ФелОкт-сервис».

Напомним, постановлением Совмина «О применении специальных мер» установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. В него внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8X4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Copperone, Hidrofugal, Stop the water while using me). Документ принят на основании указа № 128 от 30 марта 2021 г «О применении специальных мер», которым предусматривается введение запрета на ввоз и реализацию на территорию Беларуси отдельных групп товаров из стран, которые ввели санкционные (специальные) меры в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц.