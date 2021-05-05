ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ ŠKODA ПРИОСТАНОВИЛИ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ


09:44 06.05.2021

Официальные дилеры Škoda на территории Беларуси с 5 мая 2021 года временно приостановили продажу любых новых автомобилей.

«В связи с тем, что 5 мая 2021 года вступает в силу постановление Совета министров № 240 от 23 апреля 2021 г, до выяснения области действия и механизма применения данного постановления все официальные дилеры Škoda на территории Республики Беларусь приостанавливают продажу любых новых автомобилей Škoda. По выполнению обязательств в рамках заключенных контрактов наши представители свяжутся с каждым клиентом индивидуально», - говорится в сообщении официального дистрибьютора Škoda в Беларуси компании «ФелОкт-сервис».

В то же время продажа запасных частей и аксессуаров, сервисное обслуживание автомобилей Škoda, включая гарантийные обязательства, продолжается в полном объеме у всех официальных дилеров на территории Беларуси.

«По выполнению обязательств в рамках заключенных контрактов наши представители свяжутся с каждым клиентом индивидуально», - отметили в компании «ФелОкт-сервис».

Напомним, постановлением Совмина «О применении специальных мер» установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. В него внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8X4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Copperone, Hidrofugal, Stop the water while using me). Документ принят на основании указа № 128 от 30 марта 2021 г «О применении специальных мер», которым предусматривается введение запрета на ввоз и реализацию на территорию Беларуси отдельных групп товаров из стран, которые ввели санкционные (специальные) меры в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2021
валюта курс
EUR 3.0749
USD 2.5623
RUB 3.4247
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0749 -0.0109
USD 2.5623 -0.0057
RUB 3.4247 +0.0112
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0650 3.0750
USD 2.5550 2.5620
RUB 3.4050 3.4230
подробнее

Конвертация в банках
на 06.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1960 1.2030
EUR/RUB 89.6000 90.3000
USD/RUB 74.7000 75.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте