В 2020 году в Беларуси численность обучающихся аспирантов составила 5,1 тыс. человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, аспирантуру окончили 848 человек. В докторантуре обучались 705 человек, окончили докторантуру 89 человек. Докторами наук стали 40 человек, кандидатами наук – 307 человек.

В 2020 году 25,6 тыс. человек в 451 организации занимались научными исследованиями и разработками.

Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 65,2%, техники – 6,5%, вспомогательный персонал – 28,3%.

Пятая часть всех исследователей имеет ученую степень: доктора наук – 558 человек, кандидата наук – 2722 человека.

В общей численности исследователей женщины составили 40% (доктора наук – 21,5% и кандидаты наук – 41,4%).

Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 21% от общего числа исследователей.

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук.