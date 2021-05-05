В Минске 17,1 тыс. человек в 273 организациях занимались в 2020 году научными исследованиями и разработками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статуправлении Минска, структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 67%, техники – 5,2%, вспомогательный персонал – 27,8%.

Почти четверть всех исследователей имеет ученую степень: доктора наук – 464 человека, кандидата наук – 2 201 человек.

В общей численности исследователей женщины составляют 41% (доктора наук – 21,3% и кандидаты наук – 42,2%).

Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составляют 21,6% от общего числа исследователей.

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук.