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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 17,1 ТЫС. ЧЕЛОВЕК В 273 ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАНИМАЛИСЬ В 2020 ГОДУ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ
18:04 05.05.2021
В Минске 17,1 тыс. человек в 273 организациях занимались в 2020 году научными исследованиями и разработками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статуправлении Минска, структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 67%, техники – 5,2%, вспомогательный персонал – 27,8%.
Почти четверть всех исследователей имеет ученую степень: доктора наук – 464 человека, кандидата наук – 2 201 человек.
В общей численности исследователей женщины составляют 41% (доктора наук – 21,3% и кандидаты наук – 42,2%).
Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составляют 21,6% от общего числа исследователей.
В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук.
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