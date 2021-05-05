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ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ ВИТЕБСКОГО НОТАРИАЛЬНОГО ОКРУГА 14-15 МАЯ БУДУТ КОНСУЛЬТИРОВАТЬ БЕСПЛАТНО
17:29 05.05.2021
14 и 15 мая 2021 года нотариусы Витебского нотариального округа будут консультировать бесплатно.
Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, в рамках проведения республиканской акции «Моя семья - моя страна» нотариусы проведут бесплатное консультирование многодетных семей, а также семей, имеющих несовершеннолетних детей, по вопросам оформления согласий на выезд ребенка за границу, договоров в отношении недвижимого имущества, приобретаемого с использованием средств семейного капитала, брачных договоров, соглашений о детях, раздела имущества и другим юридическим вопросам.
В течение этих дней желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро Витебской области и получить консультацию нотариуса.
Получить бесплатную правовую помощь можно как при личном обращении к нотариусу, так и по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеры).
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и режим их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».
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