ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НОТАРИУСЫ ВИТЕБСКОГО НОТАРИАЛЬНОГО ОКРУГА 14-15 МАЯ БУДУТ КОНСУЛЬТИРОВАТЬ БЕСПЛАТНО


17:29 05.05.2021

14 и 15 мая 2021 года нотариусы Витебского нотариального округа будут консультировать бесплатно.

Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, в рамках проведения республиканской акции «Моя семья - моя страна» нотариусы проведут бесплатное консультирование многодетных семей, а также семей, имеющих несовершеннолетних детей, по вопросам оформления согласий на выезд ребенка за границу, договоров в отношении недвижимого имущества, приобретаемого с использованием средств семейного капитала, брачных договоров, соглашений о детях, раздела имущества и другим юридическим вопросам.

В течение этих дней желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро Витебской области и получить консультацию нотариуса.

Получить бесплатную правовую помощь можно как при личном обращении к нотариусу, так и по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеры).

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и режим их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.05.2021
валюта курс
EUR 3.0858
USD 2.5680
RUB 3.4135
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0749 -0.0109
USD 2.5623 -0.0057
RUB 3.4247 +0.0112
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0700 3.0740
USD 2.5550 2.5600
RUB 3.4150 3.4240
подробнее

Конвертация в банках
на 05.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1970 1.2020
EUR/RUB 89.6000 90.0000
USD/RUB 74.7000 75.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте