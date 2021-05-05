Минский автомобильный завод отправил первую партию электробусов в Минск и областные центры.

Их отличает большой запас хода – без подзарядки можно несколько раз пересечь любой город. Бесшумные и экологически чистые МАЗ 303Е10 с кондиционерами и USB-портами вскоре появятся на городских маршрутах.

Первая партия включает 10 электробусов МАЗ. Четыре из них переданы КТУП «Минсктранс» и поступили в Транспортный парк №1. Остальные будут курсировать в областных центрах. Их будут использовать на городских маршрутах.

Электробусы окрашены в фирменные цвета перевозчиков: желтый – для Минска, зеленый – для областных центров. К особенностям комплектации, в частности, относятся теплые кнопки, бесконтактная система противозащемления и выдвижная аппарель для людей с ограниченными возможностями. Из интересного – USB-порты на каждом ряду сидений для зарядки смартфонов и планшетов.

«Для сферы перевозок это важное событие: первые электробусы МАЗ поступают в белорусские автопарки для постоянной эксплуатации. МАЗ 303Е10 заметно отличается от других: стильный силуэт, большой запас хода, высокая маневренность и комфортный салон. При этом новинка относится к автобусам третьего поколения, которые также представлены турбодизельным МАЗ 303266. Эти модели будут формировать облик автобусных перевозок в городах в обозримом будущем», – отмечают в ОАО «МАЗ».

В Беларуси также сформирован кластер по разработке и сборке электрического транспорта. Разработку электробуса вели конструкторы Минского автозавода в сотрудничестве Объединенным институтом машиностроения. Такая кооперация оказалась крайне успешной и будет продолжена в будущем. Она позволила вывести на новый уровень научно-технический потенциал страны в машиностроительной сфере, обратили внимание на Минском автозаводе.

Источником энергии на МАЗ 303Е10 служат аккумуляторные батареи, которые отличает длительный срок службы и повышенная емкость – 412 А•ч. Запас хода также впечатляет – до 300 км, что позволяет совершать десятки рейсов на одной зарядке и обеспечивает бесперебойную работу на маршруте в течение смены.

В дизайне электробуса предусмотрели колоритную «горбинку» на крыше, повторяющую силуэт зубра. Бросается в глаза и панорамное остекление – его почти на треть больше в сравнении с обычными автобусами. Каркас сделан из труб стойкой к коррозии стали со спецпрофилем для большей несущей способности. Панели из алюминия и пластика не боятся нагрузок и обеспечивают высокую ремонтопригодность. Над ними размещена силовая установка, что позволило свести к минимуму шумы и вибрации.

В качестве двигателя используется немецкий ZF CeTrax мощностью 300 кВт. У электрического «зубра» превосходящие многие аналоги динамика разгона, запас хода и средний расход электроэнергии. Батареи-накопители можно заряжать от автономного трансформатора в 380 вольт или на специально станциях с разъемом CCS2 Combo. Полная зарядка при максимальном токе занимает меньше 4 часов.

Размеры электробуса адаптированы под городские условия: длина – 12,43 м, ширина – 2,55 м, высота – 3,3 м. В салоне свободно вмещается более 70 пассажиров, из них 30 – на сиденьях. Еще 14 мест включает безбарьерная зона. Отопление в салоне электрическое, а, значит, экологичное. Кондиционер работает в двух режимах: обогревает зимой и охлаждает летом.

Новинки передали транспортным организациям в торжественной обстановке с участием высокопоставленных гостей. На площадке у Минского автозавода была организована масштабная презентация электробусов.