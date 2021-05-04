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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1138 НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ


14:31 05.05.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 мая 2021 года выросло до 363,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 363 тыс. 732 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 354 тыс. 212 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписан 1131 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2592 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1138 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 507 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 920 тыс. 422 теста.
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