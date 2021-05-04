О фактах завышения цен на лекарства можно сообщить через онлайн-панель на сайте Комитета госконтроля Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, чтобы сообщить о фактах завышения цен на лекарства в аптечных сетях, необходимо заполнить специальную форму (с указанием наименования и адреса аптеки, названия лекарственного средства).

Представители контрольного ведомства проверят информацию и в случае подтверждения фактов примут меры в соответствии с действующим законодательством.

Информация предоставляется анонимно и без регистрации.