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ЭКОНОМИКА РБ
О ФАКТАХ ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА МОЖНО СООБЩИТЬ ОНЛАЙН – КГК
14:17 05.05.2021
О фактах завышения цен на лекарства можно сообщить через онлайн-панель на сайте Комитета госконтроля Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, чтобы сообщить о фактах завышения цен на лекарства в аптечных сетях, необходимо заполнить специальную форму (с указанием наименования и адреса аптеки, названия лекарственного средства).
Представители контрольного ведомства проверят информацию и в случае подтверждения фактов примут меры в соответствии с действующим законодательством.
Информация предоставляется анонимно и без регистрации.
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