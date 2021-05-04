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ЭКОНОМИКА РБ
РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКА С ЗАМЕНОЙ СТАТОРА ГЕНЕРАТОРА НАЧАТЫ НА МИНСКОЙ ТЭЦ-4
13:46 05.05.2021
В рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация энергоблока станционный № 6 с заменой статора генератора и системы возбуждения филиала «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго» генподрядчиком ОАО «БЭРН» проведена операция по демонтажу статора шестого турбогенератора.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», вес демонтируемого оборудования составил около 190 тонн (вес статора ТГ-6).
Проведенная работа является первым этапом планируемого комплекса. Все мероприятия проводятся под надзором шеф-инженеров завода-изготовителя, которые передают опыт специалистам МТЭЦ-4.
Сложность и уникальность такой технологической операции заключается в использовании двух кранов одновременно с применением специальной оснастки в виде траверсы, что требует слаженной работы коллектива и «ювелирной» точности.
Инженерно-технологический состав БЭРН и МТЭЦ-4 накануне провели подготовку и разработали специальный проект производства работ, учитывающий все нюансы.
После демонтажа статора, вспомогательных конструкций и оборудования будет проведено обследование фундамента с целью подтверждения его надежного состояния перед монтажом нового статора турбогенератора. Параллельно с этими работами продолжается капитальный ремонт ротора турбогенератора со снятием бандажных колец и проверкой всех элементов.
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