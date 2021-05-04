В Минской области 3,7 тыс. человек в 48 организациях в 2020 году занимались научными исследованиями и разработками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минской области, структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 62,2%, техники – 10,5%, вспомогательный персонал – 27,3%.

Ученую степень имеют 14,8% исследователей: доктора наук – 56 человек, кандидата наук – 289 человек.

В общей численности исследователей женщины составили 41,5% (доктора наук – 26,8% и кандидаты наук – 42,2%).

Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 20,2% от общего числа исследователей.

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и сельскохозяйственных наук.