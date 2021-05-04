ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ПОСТУПИЛО 1,0 МЛН РУБЛЕЙ

13:09 05.05.2021 Витебской области сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь-март 2021 года составила 1,0 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это составило 0,2% удельного веса в доходах бюджета области. Согласно статье 356 Налогового кодекса Республики Беларусь объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).