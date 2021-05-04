Белорусское морское пароходство готово перевозить продукцию БМЗ в Европу. Такая информация прозвучала во время встречи министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко с генеральным директором Белорусского металлургического завода Дмитрием Корчиком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, на встрече обсуждались вопросы организации логистической цепочки по доставке продукции БМЗ в страны Европы посредством водного транспорта. Так, Белорусское морское пароходство выразило готовность организовать экспериментальные рейсы по доставке металлургической продукции в страны Европы через порты Одессы (Украина) и Смедерево (Сербия) с погрузкой в Мозыре.

Реализация данного маршрута послужит одним из эффективных направлений развития пароходства в части организации международных рейсов и повысит привлекательность водного транспорта для белорусских промышленных предприятий в целом.

ОАО «Белорусское морское пароходство» занимается доставкой экспортно-импортных и транзитных грузов стран дальнего и ближнего зарубежья судами класса «река-море» в/из Беларуси.