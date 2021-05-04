УП «Белтехосмотр» в апреле 2021 г. выдало более 213 тыс. разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это на 255,7% превышает данный показатель за аналогичный период 2020 года (60 052 разрешения) и на 12,3% - за апрель 2013 г. (190 266 разрешений).

Общее количество разрешений, выданных за январь-апрель 2021 г., составило 835 232.

Для сравнения: за весь 2020 г. УП «Белтехосмотр» выдано 726 055 разрешений.