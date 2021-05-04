|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В АПРЕЛЕ ТЕХОСМОТР В БЕЛАРУСИ ПРОШЛИ БОЛЕЕ 213 ТЫС. АВТО
12:15 05.05.2021
УП «Белтехосмотр» в апреле 2021 г. выдало более 213 тыс. разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это на 255,7% превышает данный показатель за аналогичный период 2020 года (60 052 разрешения) и на 12,3% - за апрель 2013 г. (190 266 разрешений).
Общее количество разрешений, выданных за январь-апрель 2021 г., составило 835 232.
Для сравнения: за весь 2020 г. УП «Белтехосмотр» выдано 726 055 разрешений.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2021
Курсы в банках
на 05.05.2021
Конвертация в банках
на 05.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте