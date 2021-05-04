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ЭКОНОМИКА РБ
НА ВЫСТАВКЕ MILEX-2021 В МИНСКЕ ПОКАЖУТ СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
12:00 05.05.2021
С 23 по 26 июня 2021 года в Минске пройдет международная выставка MILEX-2021.
Как сообщает Telegram-канал Минобороны, на ней будут представлены современные образцы вооружения и военной техники, разработанные конструкторами Беларуси, России, стран ОДКБ, а также ближнего и дальнего зарубежья.
В частности, будут демонстрироваться средства огневого поражения, боевые модули, средства подвижности, ударные беспилотные летательные аппараты, робототехника, стрелковое оружие и боеприпасы, а также средства связи, радиоэлектронной борьбы, противодействия беспилотным системам.
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