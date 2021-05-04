За январь-март 2021 г. рассмотрено 118 обращений в сфере антимонопольного законодательства, что составляет 27,1% от общего количества поступающих в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обращений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в 1 квартале 2021 г. поступило 47 обращений о нарушении антимонопольного законодательства, что свидетельствует о заинтересованности хозяйствующих субъектов в отстаивании интересов с использованием таких инструментов.

Комиссией МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства в 1 квартале 2021 г. рассмотрено 11 заявлений о нарушении антимонопольного законодательства, установлен 1 факт наличия нарушения.

Все решения МАРТ, которые обжаловались в Верховном суде с начала 2021 года, оставлены по итогам рассмотрения без изменений, что свидетельствует об их объективности.

По результатам антимонопольных расследований в январе-марте 2021 г. составлено 5 протоколов об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования (в январе-марте 2020 г. – 3 протокола), сумма штрафных санкций составила 2320 рублей (в январе-марте 2020 г. – 3780 рублей).

Кроме того, в качестве превентивных мер в 1 квартале 2021 г. выдано 2 предупреждения (предостережения не выдавались).

В результате выполнения выданных предупреждений прекращено 3 дела.

В рамках государственного контроля за экономической концентрацией из 26 рассмотренных заявлений согласовано 21.

Для оценки уровня монополизации товарных рынков проведен анализ 9 товарных рынков. В Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Беларуси, включено 5 хозяйствующих субъектов (в январе-марте 2020 г. – 18), в Государственный реестр субъектов естественных монополий сведения не вносились (в январе-марте 2020 г. – 5).