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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ЛИДАПИЩЕКОНЦЕНТРАТЫ» РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ ЭКСПОРТА


11:28 05.05.2021

ОАО «Лидапищеконцентраты» расширяет географию экспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, первая партия продукции ОАО «Лидапищеконцентраты» сейчас по пути в Нигерию. Для предприятия данное событие стало историческим, так как Африканский континент отгружается впервые. Подготовка к этой поставке шла полгода.

«С компанией из Калифорнии, штат США, переговоры начали вести еще в ноябре прошлого года, – прокомментировал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Лидапищеконцентраты» Вадим Михаловский. – В итоге они увенчались успехом: был заключен договор, в рамках которого и состоялась отгрузка в Нигерию. Важно, что данный контракт не пробный, а с перспективой долгосрочного сотрудничества. В планах отгружать товары на рынок Западной Африки ежемесячно».

Продукция Лидкон в Нигерию отправилась в весовом виде. Для дальнейшей реализации в сетевых магазинах и других торговых объектах расфасовывать ее будут на месте – так пожелал сам заказчик. Объем первой партии – 20-ти футовый контейнер.

Иностранные партнеры всегда предъявляют высокие требования к импортируемым продуктам питания, и пробиться на рынок непросто. Однако нам это удалось. Так, продолжается активная работа с клиентом из Канады: начиная с сентября прошлого года, как минимум раз в два месяца туда отправляется контейнер с товаром. Продукция предприятия получила высокую оценку местных потребителей. В частности, по вкусу канадцам пришлись кукурузные палочки «Хрумстик», супы, не требующие варки, в стаканчике – «Борщ с гренками» и «Харчо».

«Предприятие очень внимательно подходит к экспорту, развитию ассортимента продукции и его адаптации к зарубежным рынкам, – отметила начальник отдела по внешне-экономической деятельности ОАО «Лидапищеконцентраты» Елена Черняк. – В 2020 году мы получили сертификаты кошерности, которые подтверждают соответствие продукции требованиям кашрута и являются обязательным условием для организации поставок на рынок Израиля и других стран. Интерес к нашей продукции уже проявили. Помимо Израиля, переговоры о сотрудничестве мы ведем с Пакистаном, Венесуэлой, Турцией – ни с одной из этих стран мы раньше не работали».

Сегодня службы ОАО «Лидапищеконцентраты» работают над получением сертификата «Халяль». Он позволит расширить экспортную географию предприятия за счет возможности поставки продукции на рынок в страны Арабского мира.

«В ближайшие месяцы вопрос по сертификации должен быть решен. И на выставке в Дубае, которая пройдет в октябре, мы уже сможем презентовать возможности Лидских пищевых концентратов в области производства халяльной продукции», – резюмировал Вадим Михаловский.

В мае ОАО «Лидапищеконцентраты» осуществит первую отгрузку товаров в Эстонию.
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