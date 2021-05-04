Белорусские СЭЗ конкурентны в борьбе за инвестора на площадке ЕАЭС. Такое мнение высказала замминистра экономики Анжелика Никитина в комментарии для информационного портала «Про бизнес» о работе свободных экономических зон.

«Результаты работы СЭЗ в 2020 году характеризуются ростом основных показателей их деятельности по сравнению с 2019 годом. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе возросли в 1,5 раза. Объем производства – на 10,1%, выручка от реализации продукции – на 10,3%. В целом по СЭЗ получена чистая прибыль в размере 43 млн рублей», - сказала замминистра, которую цитирует сайт Минэкономики.

По ее словам, за прошлый год состав резидентов СЭЗ пополнился 43 новыми предприятиями с суммарным заявленным объемом инвестиций около 200 млн долларов, из них 20 − с иностранным капиталом и суммарным объемом инвестиций 162 млн долларов.

Что касается индустриального парка «Великий камень», то за 2020 год объем производства промышленной продукции вырос в 4,4 раза, выручка от реализации товаров, работ, услуг – в 3,2 раза. Прибыль от реализации товаров, работ, услуг сложилась на уровне 8,3 млн рублей за счет 30 компаний, уже приступивших к выпуску продукции, оказанию услуг и выполнению НИОКР.

В 2020 году резидентами парка стали 13 компаний с заявленным объемом инвестиций более 80 млн долл. Всего на начало 2021 года зарегистрировано 68 резидентов с суммой заявленных инвестиций по проектам 1,2 млрд долл.

«В текущем году планируется привлечь не менее 17 новых резидентов. Инвестиции в основной капитал резидентов ожидаются на уровне 100 млн рублей. К выпуску продукции, оказанию услуг и выполнению НИОКР планируют приступить 10 компаний», - рассказала заместитель министра.

Комментируя планы развития экономических зон, Анжелика Никитина отметила: «С целью создания дополнительных условий для инвестирования в новые высокоэффективные производства к настоящему времени практически полностью возведена и активно эксплуатируется инженерно-транспортная инфраструктура на всей территории первоочередного освоения индустриального парка, начаты проектно-изыскательские работы по планированию освоения территории второго этапа развития парка. В СЭЗ активизирована работа по обеспечению площадок необходимыми объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, прежде всего электроэнергетикой».

Кроме того, по ее словам, осуществляется поэтапное совершенствование законодательства об экономических зонах. Подготовлен проект указа об индустриальном парке «Великий камень», предусматривающий расширение перечня основных направлений его деятельности, создание условий для осуществления инновационной деятельности, определения механизмов поддержки стартапов, улучшение условий ведения бизнеса, др.

На 2021-2022 гг. запланировано комплексное совершенствование специального правового режима СЭЗ в целях актуализации целей, направлений и условий работы в СЭЗ, сохранения конкурентных преимуществ белорусских СЭЗ среди аналогичных режимов стран-участниц ЕАЭС».