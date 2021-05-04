В Беларуси сеть почтовой связи насчитывает более 4 тыс. объектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, специальное разрешение (лицензию) на оказание услуг почтовой связи общего пользования имеют 27 операторов почтовой связи, из них: на пересылку почтовых отправлений – 20; на прием подписки на печатные средства массовой информации – 2; на доставку печатных средств массовой информации – 2; на прием подписки на печатные средства массовой информации и доставку печатных средств массовой информации – 3; на пересылку почтовых отправлений и доставку печатных средств массовой информации – 1; на пересылку почтовых отправлений, прием подписки на печатные средства массовой информации и доставку печатных средств массовой информации – 1.

В рейтинге индекса почтового развития (Integrated Index for Postal Development) Всемирного почтового союза за 2020 год Беларусь заняла 20-е место среди 170-и стран мира (в 2019 году Беларусь занимала 21-е место из 172-х стран).

В целях создания условий жизнедеятельности в сельских населенных пунктах, не уступающих городским, максимального приближения услуг почтовой связи и иных услуг населению, проживающему в сельской местности, оказание услуг осуществляется посредством аппаратно-программного комплекса «Мобильный почтальон». В настоящее время функционирует 1140 единиц.

Продолжается расширение сети и функциональных возможностей почтоматов (устройств самообслуживания), что позволит развить дополнительный круглосуточный канал получения почтовых услуг, повысить уровень обслуживания клиентов и сократить время ожидания при получении регистрируемых почтовых отправлений. Сеть почтоматов Республики Беларусь составляет 30 единиц.

В Беларуси функционируют 832 платежно-справочных терминала, позволяющих оплатить различные виды платежей посредством АИС «Расчет» ЕРИП, оформить подписку на печатные средства массовой информации, отследить путь прохождения почтового отправления, просмотреть баланс карт-счета по банковским платежным карточкам («Приорбанк» ОАО, ОАО «Белгазпромбанк»), просмотреть справочную информацию, и 41 устройство самообслуживания Smart POST, посредством которого пользователи услуг имеют возможность отправить заказные отправления письменной корреспонденции без обращения к работникам объекта почтовой связи.

За повышение уровня качества услуг почтовой связи Республика Беларусь в 2020 году награждена Сертификатом в области управления качеством международной почтовой службы Международного Бюро ВПС уровня А («золотого»).