Мобильный оператор life:) реализовал возможность переноса номера в свою сеть онлайн без посещения салона связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сделать это можно онлайн через приложение life:) Регистрация.

Чтобы перенести свой номер онлайн, необходимо заказать SIM-карту на сайте компании или приобрести ее у одного из партнеров (всего более 900 торговых точек по всей Беларуси). Стойки с SIM-картами расположены в прикассовых зонах гипермаркетов и бренд-зонах life:) в магазинах.

Далее следует скачать приложение life:) Регистрация, а потом активировать SIM-карту с помощью приложения life:) Регистрация, выбрав опцию «Перенести свой номер».

Процедура займет 24 часа, на это время выдаётся временный номер, которым можно пользоваться. Номер переносится в сеть компании полностью вместе с кодом, а у другого оператора он отключается.

Чтобы перенос прошел успешно, рекомендуется проверить: актуальность паспортных данных, нет ли на номере задолженности и обязательств, прошло ли 90 дней с последнего переноса.