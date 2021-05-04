ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) РЕАЛИЗОВАЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕНОСА НОМЕРА ОНЛАЙН


10:32 05.05.2021

Мобильный оператор life:) реализовал возможность переноса номера в свою сеть онлайн без посещения салона связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сделать это можно онлайн через приложение life:) Регистрация.

Чтобы перенести свой номер онлайн, необходимо заказать SIM-карту на сайте компании или приобрести ее у одного из партнеров (всего более 900 торговых точек по всей Беларуси). Стойки с SIM-картами расположены в прикассовых зонах гипермаркетов и бренд-зонах life:) в магазинах.

Далее следует скачать приложение life:) Регистрация, а потом активировать SIM-карту с помощью приложения life:) Регистрация, выбрав опцию «Перенести свой номер».

Процедура займет 24 часа, на это время выдаётся временный номер, которым можно пользоваться. Номер переносится в сеть компании полностью вместе с кодом, а у другого оператора он отключается.

Чтобы перенос прошел успешно, рекомендуется проверить: актуальность паспортных данных, нет ли на номере задолженности и обязательств, прошло ли 90 дней с последнего переноса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.05.2021
валюта курс
EUR 3.0858
USD 2.5680
RUB 3.4135
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0858 -0.0051
USD 2.5680 +0.0024
RUB 3.4135 +0.0138
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0750 3.0830
USD 2.5590 2.5670
RUB 3.4110 3.4270
подробнее

Конвертация в банках
на 05.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1970 1.2030
EUR/RUB 89.5000 90.5000
USD/RUB 74.7000 75.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте