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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) РЕАЛИЗОВАЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕНОСА НОМЕРА ОНЛАЙН
10:32 05.05.2021
Мобильный оператор life:) реализовал возможность переноса номера в свою сеть онлайн без посещения салона связи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сделать это можно онлайн через приложение life:) Регистрация.
Чтобы перенести свой номер онлайн, необходимо заказать SIM-карту на сайте компании или приобрести ее у одного из партнеров (всего более 900 торговых точек по всей Беларуси). Стойки с SIM-картами расположены в прикассовых зонах гипермаркетов и бренд-зонах life:) в магазинах.
Далее следует скачать приложение life:) Регистрация, а потом активировать SIM-карту с помощью приложения life:) Регистрация, выбрав опцию «Перенести свой номер».
Процедура займет 24 часа, на это время выдаётся временный номер, которым можно пользоваться. Номер переносится в сеть компании полностью вместе с кодом, а у другого оператора он отключается.
Чтобы перенос прошел успешно, рекомендуется проверить: актуальность паспортных данных, нет ли на номере задолженности и обязательств, прошло ли 90 дней с последнего переноса.
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