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ЭКОНОМИКА РБ


УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБОТАЛИ УНИКАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ ГРУНТОВ


10:16 05.05.2021

Ученые БГУ разработали технологию Landscape для восстановления грунтов, загрязненных отходами нефтепродуктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, ее разработчиком выступает пятикурсник биологического факультета Дмитрий Сандригайло. Над проектом также работают сотрудники биологического факультета, НИИ физико-химических проблем и Унитехпром БГУ.

Новаторское предложение имеет экологическую, промышленную и экономическую ценность. Благодаря технологии Landscape грунт очищается от битумных, мазутных, нефтешламовых и других отходов. До настоящего времени работы по борьбе с этими загрязнениями на территории нашей страны проводились путем сжигания загрязненных почв. Эта технология мало эффективна и не экологична, так как при термической обработке образуются отравляющие продукты горения. Ученые БГУ сделали ставку на биологические методы очистки. Предложенный ими процесс очистки включает этап извлечения жидких и твердых отходов нефтепродуктов и обработку загрязненных грунтов специальными микроорганизмами, которые способны эффективно поглощать остатки нефтепродуктов и микро-пластик. Разработчики видят и экономическую выгоду технологии. Полученные отходы нефтепродуктов частично перерабатываются в гидроизоляционные материалы и грунтоматериал, который в дальнейшем можно использовать для дорожного строительства.

Как отмечает Дмитрий Сандригайло, необходимость создания данной технологии возникла в виду большого количества накопленных отходов нефтепродуктов в Беларуси. В реестре Национального статистического комитета числятся более двух миллионов тонн загрязненных грунтов. Кроме того, такие загрязнённые участки опасны для животных и людей, которые могут случайно попасть в ямы с вязкой смесью, и не всегда смогут выбраться.

Технология уже частично внедряется в производство, позволила произвести более 500 тонн готовой продукции и восстановить несколько загрязнённых участков на территории Борисовского района и в Брестской области. В ближайшее время планируется экспортировать за рубеж полученные гидроизоляционные материалы.

Проект Landscape в этом году представили на научной выставке HI-TECH-2021 в Санкт-Петербурге, где новация получила высокую экспертную оценку и была отмечена дипломом.
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