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ЭКОНОМИКА РБ


ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА У ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ ВНУШАЮТ ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ


09:33 05.05.2021

Экономика Беларуси за первый квартал этого года вышла на траекторию устойчивого роста, и это внушает осторожный оптимизм. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко по итогам доклада Лукашенко во вторник.

"Итоги первого квартала, как говорят дипломаты, внушают осторожный оптимизм. Экономика вышла на траекторию устойчивого роста практически по всем показателям", - констатировал премьер-министр, которого цитирует сайт правительства.

Как особо положительный фактор он отметил, что рост достигнут не только благодаря таким традиционным экспортным секторам, как нефтепереработка, калийная отрасль, но имеется также очень хорошая прибавка в промышленности. За квартал темп роста в промышленности чуть больше 109%, в IT-секторе - 103,5%, рассказал Роман Головченко.

Он также подчеркнул, что позитивная динамика наблюдается и по всем финансовым показателям: валовая прибыль экономики за первый квартал этого года достигла Br1,8 млрд, выручка увеличилась на 20%, прибыль от реализации продукции - на 30% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Растет и рентабельность продаж.

Если говорить о доходах населения, то в первом квартале в реальном исчислении (то есть с поправкой на инфляцию) они выросли на 5,4%, пенсии - на 3,4%, средняя пенсия по возрасту достигла Br500. Это свидетельствует о том, что экономика работает достаточно эффективно.

Он убежден: показатели работы экономики за первый квартал "дают основание оптимистично смотреть в будущее".

"Неплохие показатели роста мы ожидаем и по итогам первого полугодия, если не будут оказывать существенного негативного влияния какие-то новые факторы", - подытожил руководитель правительства.
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