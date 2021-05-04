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ЭКОНОМИКА РБ


ШИРИНА ВНЕШНЕГО КАНАЛА ДЛЯ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 143 ГБИТ/С


09:19 05.05.2021

В Беларуси на 1 апреля 2021 г. услуги электросвязи оказывают 188 операторов электросвязи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, ширина внешнего канала для доступа в интернет увеличилась на 143 Гбит/с и составила 1943 Гбит/с.

Количество абонентов стационарного широкополосного доступа в интернет составило 3,257 млн, абонентов IP-телевидения - 2,335 млн.

Число абонентов, подключенных к мультисервисной IMS-платформе, достигло 3,645 млн, абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилось на 20 тыс. до 2, 76 млн.

Количество абонентов сотовой подвижной электросвязи неуклонно растет и на 1 апреля 2021 года составляет 11, 67 млн.

Услугами сотовой подвижной электросвязи второго поколения (2G) можно воспользоваться на 98,7% территории страны, а третьего поколения (3G) – на 98,4%.

Охват населения и территории страны услугами сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE увеличился и на 1 апреля 2021 года составил 92% и 42,8% соответственно.
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