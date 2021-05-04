Белорусская компания LeverX Group, стратегический партнер SAP, открыла новый офис во Вроцлаве (Польша), который стал четвертым новым филиалом за последние полгода.

Ранее на карте появились представительства в Гомеле, Киеве и Ташкенте. В 2021 году LeverX Group планирует открытие нескольких офисов в Западной Европе.

Польский офис LeverX Group разместился в бизнес-центре Aquarius, который находится в центре Вроцлава. Сегодня здесь открыты вакансии на позиции Java-, Node.js-, Frontend-, ABAP-, .NET-разработчиков. Сотрудникам предлагается работа в офисе или удаленный формат, поэтому рассматриваются кандидаты как из Вроцлава, так и из других городов Польши.

Планируется, что до конца года в польской команде будет работать более 100 специалистов.

«Открытие нового офиса в Польше стало еще одним важным событием в рамках стратегии развития компании на европейском рынке. Мы выбрали Вроцлав как один из быстро развивающихся IT-центров в Польше. Его называют местной “Кремниевой долиной”: здесь уже присутствуют известные международные компании и постоянно открываются офисы крупных игроков IT-рынка и стартапов. Более того, Вроцлав имеет замечательное географическое расположение, что позволяет нам быть еще ближе к клиентам в соседних странах — Германии и Чехии», - прокомментировал руководитель офиса LeverX Group во Вроцлаве Дмитрий Яблонский.

LeverX Group объединяет две команды: LeverX и Emerline. Сегодня здесь работают более 900 человек. Офисы компании размещены в Беларуси, США, Австрии, Польше, Украине, Узбекистане, России.

LeverX является стратегическим партнером немецкой компании SAP, разрабатывает и внедряет SAP-решения для таких крупных компаний, как KIA Motors, «KAMAЗ», 3M, SAP, RETAL и других.

Emerline занимается разработкой веб- и мобильных решений как для стартапов, так и для крупного бизнеса из Западной Европы и США. В портфеле компании есть и собственные продукты.