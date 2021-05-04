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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО ПОДАВШИХ ДЕКЛАРАЦИИ В ВИТЕБСКУЮ ТАМОЖНЮ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 4 РАЗА
17:09 04.05.2021
В 1 квартале 2021 года число субъектов хозяйствования, подавших декларации в Витебскую таможню, увеличилось в 4 раза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, рост связан с реализацией пилотного проекта по совершению таможенных операций в центре электронного декларирования.
С декабря 2020 года декларации на товары распределяются автоматически между пунктами таможенного оформления шести таможен. Так, товары, размещенные в зоне таможенного контроля Витебской таможни, могут выпускаться в Гомеле, а декларации Гродненской региональной таможни – в Бресте.
В 1 квартале 2021 года подавляющее большинство партий товаров, оформленных Витебской таможней в рамках пилотного проекта, были размещены в зонах таможенного контроля, расположенных в регионе деятельности Минской региональной таможни.
Как и прежде, одним из приоритетных направлений деятельности таможенной службы является эффективное совершение таможенных операций. Оптимизация контрольной нагрузки в рамках реализации пилотных проектов автоматического выпуска способствует благоприятной среде для представителей бизнеса.
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