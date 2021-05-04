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ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ БЕЛАРУСИ 7 МАЯ БУДУТ КОНСУЛЬТИРОВАТЬ БЕСПЛАТНО
16:40 04.05.2021
7 мая 2021 года нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно.
Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, уУчастие в республиканской благотворительной акции примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро нашей страны.
В течение рабочего дня жители Беларуси могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе вопросы оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом.
Получить бесплатную правовую помощь можно как при личном обращении к нотариусу, так и по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеры).
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты, в разделе «Найти нотариуса».
По телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, указанным на сайте, можно заранее согласовать с нотариусом формат общения в день проведения акции.
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