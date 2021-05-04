В январе-марте 2021 года экспорт резидентов СЭЗ «Гродноинвест» составил $280 млн, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает сайт СЭЗ, ключевыми рынками сбыта стали Россия, Украина, страны Европейского союза. Удельный вес экспорта в общем объеме выручки резидентов увеличился до 70%.

Экспорт белорусской продукции в Россию составил около $180 млн, что на 21% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года. В другие страны Евразийского экономического союза экспортировано продукции на $6,4 млн.

Экспорт резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в страны Европейского союза составил $58,9 млн с темпом роста 142%. Ключевым рынком сбыта здесь по-прежнему является Польша. В соседнее государство экспортировано продукции на $30 млн. Многократно выросли поставки в Германию, Францию, Эстонию, Чехию, Данию, Литву, Нидерланды.

Экспорт в третьи страны вырос на 8% и составил $32,1 млн, из которых $25,7 млн пришлось на Украину. Существенно выросли поставки белорусской продукции во Вьетнам, Египет, Корею, ОАЭ, Великобританию, Турцию.

Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» экспортируют широкий перечень продукции химической, деревообрабатывающей, текстильной, машиностроительной, сельскохозяйственной отраслей. В первом квартале 2021 года существенно вырос экспорт поликарбоновых кислот, удобрений, древесных плит, фанеры, мебели, рапсового масла и других продуктов.