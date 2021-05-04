По итогам первого полугодия в Минске планируют ввести 63,9% жилья от годового задания. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Как рассказала во время оперативного совещания в Минском горисполкоме председатель комитета строительства и инвестиций Ирина Гонтарева, на данный момент в стадии строительства находится 151 жилой дом общей площадью 1,8 млн кв. м. Наибольшие объемы строительства жилья отмечаются в Октябрьском, Московском и Центральном районах. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, возводится 39 домов, в том числе 37 с господдержкой.

По словам председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, профильным ведомствам следует активнее прорабатывать перспективные территории под застройку, в том числе в пригороде и городах-спутниках. Он также потребовал тщательнее планировать транспортную инфраструктуру в застраиваемых кварталах, чтобы новоселы могли комфортно добираться из дома до работы.

Что касается ввода объектов со сверхнормативными сроками, то на сегодня в столице насчитывается 21 дом такой дом, в том числе 12 в составе комплекса «Минск-Мир». По всем объектам составлены графики выполнения работ, утверждены сроки ввода их в эксплуатацию. Наиболее проблемным из них является «Грушевский посад», по строительству которого сейчас согласовывается проект указа о смене заказчика.