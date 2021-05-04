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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ И НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ЛЕКАРСТВ
15:23 04.05.2021
Работники Комитета государственного контроля Могилевской области выявили завышение цен в 40 из 63 подвергнутых мониторингу торговых объектов Могилева и Бобруйска, Быховского, Глусского, Климовичского, Кричевского, Хотимского и Осиповичского районов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, установлено превышение торговых надбавок (в среднем в 1,5 раза) на 365 наименований социально значимых товаров. Чаще всего цены были завышены на молочную продукцию, детское питание, колбасные и макаронные изделия.
Приняты меры по устранению выявленных нарушений.
Комитет госконтроля Могилевской области во взаимодействии с другими государственными органами проводит также мониторинг стоимости лекарств.
Следует отметить, что аптечные сети приняли меры по снижению розничных цен, однако некоторые из них допускают нарушения лицензионных требований по обеспечению наличия в аптеках обязательного перечня лекарственных средств. В соответствии с выданными контролерами рекомендациями аптечные сети устраняют выявленные нарушения.
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