Работники Комитета государственного контроля Могилевской области выявили завышение цен в 40 из 63 подвергнутых мониторингу торговых объектов Могилева и Бобруйска, Быховского, Глусского, Климовичского, Кричевского, Хотимского и Осиповичского районов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, установлено превышение торговых надбавок (в среднем в 1,5 раза) на 365 наименований социально значимых товаров. Чаще всего цены были завышены на молочную продукцию, детское питание, колбасные и макаронные изделия.

Приняты меры по устранению выявленных нарушений.

Комитет госконтроля Могилевской области во взаимодействии с другими государственными органами проводит также мониторинг стоимости лекарств.

Следует отметить, что аптечные сети приняли меры по снижению розничных цен, однако некоторые из них допускают нарушения лицензионных требований по обеспечению наличия в аптеках обязательного перечня лекарственных средств. В соответствии с выданными контролерами рекомендациями аптечные сети устраняют выявленные нарушения.