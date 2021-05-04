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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» СОСТОИТСЯ В БГУ
15:16 04.05.2021
Презентация магистерской программы «Бизнес-администрирование» (Master of Business Administration – МВА) состоится 13 мая в Институте бизнеса БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие пройдет в онлайн-формате (начало в 19.00).
Приглашаются специалисты с не менее трехлетним опытом работы после получения первого высшего образования.
Для участия необходимо пройти регистрацию. Каждому участнику на электронный адрес будет выслана ссылка для подключения к онлайн-презентации.
Абитуриенты узнают об особенностях программы «Бизнес-администрирование», условиях обучения, преимуществах ее изучения в Институте бизнеса. Встречу проведет и ответит на все вопросы руководитель программы МВА Ирина Мамонова.
Магистерская программа «Бизнес-администрирование» является единственной в Беларуси классической магистерской программой, которая осуществляет подготовку на русском и английском языках.
Подробнее об условиях поступления, сроках подачи документов, вступительных испытаниях можно узнать здесь.
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