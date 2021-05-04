Презентация магистерской программы «Бизнес-администрирование» (Master of Business Administration – МВА) состоится 13 мая в Институте бизнеса БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие пройдет в онлайн-формате (начало в 19.00).

Приглашаются специалисты с не менее трехлетним опытом работы после получения первого высшего образования.

Для участия необходимо пройти регистрацию. Каждому участнику на электронный адрес будет выслана ссылка для подключения к онлайн-презентации.

Абитуриенты узнают об особенностях программы «Бизнес-администрирование», условиях обучения, преимуществах ее изучения в Институте бизнеса. Встречу проведет и ответит на все вопросы руководитель программы МВА Ирина Мамонова.

Магистерская программа «Бизнес-администрирование» является единственной в Беларуси классической магистерской программой, которая осуществляет подготовку на русском и английском языках.

Подробнее об условиях поступления, сроках подачи документов, вступительных испытаниях можно узнать здесь.