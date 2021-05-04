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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 5 МЛН РУБЛЕЙ ПЛАНИРУЮТ ВЫДЕЛИТЬ НА ДОРОЖНО-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ


14:36 04.05.2021

В этом году на дорожно-ремонтные работы в Витебской области планируется выделить из республиканского и областного бюджетов более 5 млн рублей. Об этом сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Александр Шидловский.

«Когда обсуждалась программа «Дороги Беларуси», мы вносили свои предложения Отрадно, что они учтены, область получит больше средств. В республиканскую программу включены некоторые наши объекты. В частности, строительство трассы обхода Полоцка, в котором задействованы наши организации. А это и финансовое благополучие дорожников, и инвестиции в регион», – отметил Александр Шидловский, которого цитирует газета «Витебские вести».

Протяженность местных дорог Витебщины – более 15 тыс. км. Почти половина имеют гравийное покрытие. Их обслуживание требует немалых денег, увеличение финансирования позволит более качественно содержать эти дороги. За пятилетку планируется отремонтировать около 1,3 тыс. км местных автомобильных артерий, из них не менее 25 км с использованием современных технологий. Также будут реконструированы восемь дорожных сооружений.
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