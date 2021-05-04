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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ДОРАБОТАНА ЭУ ПО ПРОВЕРКЕ РЕПУТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ


14:19 04.05.2021

В Беларуси доработана электронная услуга (ЭУ) по проверке репутационной надежности контрагентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, услуга 3.36.01 «Сведения для проверки благонадежности деловой репутации контрагентов» на едином портале электронных услуг обновлена: расширен перечень сведений, предоставляемых в результате оказания услуги.

В частности, потребителям стали доступны следующие сведения:

информация об уплачиваемых видах налогов, сборов (пошлин) и применяемых особых режимах налогообложения;

сведения о среднесписочной численности работников;

годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность в виде электронных файлов в формате PDF, содержащих бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, отчет об использовании целевого финансирования за предыдущий год (при их наличии);

информация об участии во внешнеэкономической деятельности и о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов (пошлин), взимаемых таможенными органами, в установленные сроки;

сведения из государственной информационной системы «Единый реестр лицензий».

Таким образом, в результате доработки ЭУ 3.36.01 итогом ее оказания является получение потребителем сведений из 12 баз данных, из которых можно узнать основные сведения о потенциальном партнере. Получатель услуги (а им может быть как юридическое, так и физическое лицо, а также индивидуальный предприниматель) получает сведения в виде агрегированной информации на основе сведений государственных информационных ресурсов, интегрированных с ОАИС.

Информация о финансовом состоянии субъектов хозяйствования предоставляется только в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей. Информация в отношении физических лиц, нотариусов, адвокатов, а также по перечню плательщиков, утвержденному постановлением Совета министров № 244 от 21.04.2020, в рамках электронной услуги 3.36.01 не предоставляется.
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