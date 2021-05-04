Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 мая 2021 года выросло до 362,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 362 тыс. 594 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 353 тыс. 081 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 617 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2582 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 697 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 7 тыс. 642 теста. Всего в стране проведено 5 млн 902 тыс. 915 тестов.