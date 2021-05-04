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ЭКОНОМИКА РБ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ МИНЛЕСХОЗА
13:28 04.05.2021
5 мая состоится заседание коллегии Министерства лесного хозяйства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, на заседании планируется обсудить эффективность использования лесозаготовительной техники.
Кроме того, на коллегии речь пойдет о выполнении организациями отрасли прогнозных показателей социально-экономического развития за январь-марта 2021 года, а также о состоянии и использовании охотничьих ресурсов в лесоохотничьих хозяйствах.
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