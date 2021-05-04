ЭКОНОМИКА РБ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ МИНЛЕСХОЗА

13:28 04.05.2021 5 мая состоится заседание коллегии Министерства лесного хозяйства. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, на заседании планируется обсудить эффективность использования лесозаготовительной техники. Кроме того, на коллегии речь пойдет о выполнении организациями отрасли прогнозных показателей социально-экономического развития за январь-марта 2021 года, а также о состоянии и использовании охотничьих ресурсов в лесоохотничьих хозяйствах.