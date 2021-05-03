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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ» ПРЕДСТАВИТ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ НА ВЫСТАВКЕ «БЕЛАГРО-2021»
13:14 04.05.2021
ОАО «Промагролизинг» представит свои финансовые услуги на 31-й международной специализированной выставке «Белагро-2021», которая пройдет 1-5 июня 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в лизинговой компании, ознакомиться с условиями программ финансирования ОАО «Промагролизинг» можно будет на официальном стенде компании на территории выставочного центра Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», который расположен в 25 километрах от столицы (Смолевичский район, пр-т Пекинский, 29).
Модельные ряды техники как белорусских, так и импортных товаропроизводителей будут представлены на открытой выставочной площадке.
Помимо официального выставочного стенда, ознакомиться с условиями эксклюзивных партнерских программ, лизинговых программ в рамках реализации указа от 02 апреля 2015 г. № 146 «О финансировании закупки современной техники и оборудования», а также механизмов поддержки экспорта ОАО «Промагролизинг» можно также на стендах партнеров общества:
ОАО «Гомсельмаш» - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин;
ОАО «Минский тракторный завод» - предприятие, которое на протяжении долгих лет входит в число лидеров по производству тракторной техники, которая поставляется более чем в 60 стран мира;
ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» - автомобилестроительная компания, специализирующаяся на выпуске большегрузной автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники;
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» - один из крупнейших производителей белорусской сельскохозяйственной техники, которая работает в странах Европы, Азии, Африки, Северной, Центральной и Южной Америки;
ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» - ведущее белорусское предприятие по производству дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной, аэродромной, лесной, сельскохозяйственной и другой специальной техники, и оборудования.
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