ОАО «Промагролизинг» представит свои финансовые услуги на 31-й международной специализированной выставке «Белагро-2021», которая пройдет 1-5 июня 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в лизинговой компании, ознакомиться с условиями программ финансирования ОАО «Промагролизинг» можно будет на официальном стенде компании на территории выставочного центра Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», который расположен в 25 километрах от столицы (Смолевичский район, пр-т Пекинский, 29).

Модельные ряды техники как белорусских, так и импортных товаропроизводителей будут представлены на открытой выставочной площадке.

Помимо официального выставочного стенда, ознакомиться с условиями эксклюзивных партнерских программ, лизинговых программ в рамках реализации указа от 02 апреля 2015 г. № 146 «О финансировании закупки современной техники и оборудования», а также механизмов поддержки экспорта ОАО «Промагролизинг» можно также на стендах партнеров общества:

ОАО «Гомсельмаш» - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин;

ОАО «Минский тракторный завод» - предприятие, которое на протяжении долгих лет входит в число лидеров по производству тракторной техники, которая поставляется более чем в 60 стран мира;

ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» - автомобилестроительная компания, специализирующаяся на выпуске большегрузной автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники;

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» - один из крупнейших производителей белорусской сельскохозяйственной техники, которая работает в странах Европы, Азии, Африки, Северной, Центральной и Южной Америки;

ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» - ведущее белорусское предприятие по производству дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной, аэродромной, лесной, сельскохозяйственной и другой специальной техники, и оборудования.