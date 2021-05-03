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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКИХ ПРОДТОВАРОВ И СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЫРОС НА 5,3%


12:55 04.05.2021

За январь-март 2021 года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 5,3%, за рубеж поставлено товаров на сумму около $1,5 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, белорусское продовольствие в январе-марте поставлялось в 88 стран мира (за тот же период 2020 года – в 83 страны).

Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 0,4%, в страны Азии и Океании – на 70,1%, ЕС – на 38,4%, Америки и Карибского бассейна – на 82,6%, страны Африки – на 78,3%. Экспорт продовольствия в Китайскую Народную Республику вырос на 87,7%. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 47,8%.

Экспорт молока и молокопродуктов вырос на 0,3%, говядины – на 10,3%, колбасных изделий и готовых изделий из мяса – на 9,2%, рыбы и рыбной продукции – на 15,6%, яйца – на 48,6%, картофеля – на 15,3%, масла рапсового – на 70,3%.
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