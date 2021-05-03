РУП «Белпочта» досрочно выплатит пенсии в предпраздничные дни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, выплата пенсий и пособий за 9 мая 2021 года в объектах почтовой связи (ОПС) Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей начнется с 6 мая.

В ОПС Витебска, Минска, Гомельской и Гродненской областей – с 7 мая.

В ОПС Гомеля и Гродно выплата будет производиться 8 мая.

Выплата пенсий и пособий за 11 мая 2021 года в ОПС Минска, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей начнется с 8 мая.

В ОПС Витебска, Гомеля и Гродно выплата будет производиться 10 мая.

9 и 11 мая 2021 года будут функционировать только дежурные ОПС.