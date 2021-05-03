В первом квартале 2021 г. в Беларуси подготовлено 30 991 водитель механических транспортных средств (МТС) различных категорий, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском унитарном сервисном предприятии «Белтехосмотр», из них – 19 835 человек (64,1% от общего количества подготовленных) составили водители МТС категории «В».

Рост числа подготовленных водителей отмечается: в Брестской (+14,6%), Минской (+12,5%), Гродненской (+8,1%) и Витебской (+2,3%) областях. Снижение количества подготовленных водителей произошло в Могилевской (-4,7%) области, Минске (-2,9%) и Гомельской (-0,1%) области.

В целом по республике отмечается рост числа подготовленных водителей МТС категории «А» (+14,3%), «С» (+11,2%) и категории «В» (+7,5%).

Снижение количества подготовленных водителей отмечается по категориям «В и С» (-53,8%), категорий «I» и «F» (троллейбус и трамвай) (-17,4%), категории «D» (-13,2%) и категорий «ВЕ», «СЕ», «DE» (-3,1%).