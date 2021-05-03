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ЭКОНОМИКА РБ
ПТО «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ОТМЕЧЕН КАК ЛУЧШИЙ ПУНКТ МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ
11:52 04.05.2021
Отдел таможенных операций и контроля № 4 ПТО «Великий камень» признан лучшим по итогам соревнований в первом квартале 2021 года среди ведомственных пунктов Минской региональной таможни.
Как сообщает сайт ИП «Великий камень», его отметили за профессионализм и высокие показатели работы.
ПТО «Великий камень» открыт в 2018 году. Он включает склад временного хранения и таможенный склад. Одновременно в зоне таможенного контроля могут находиться 128 большегрузных автомобилей. Из 100 партий товаров, представляемых к таможенному оформлению, более половины оформляются в течение первого часа.
Сейчас здесь оформляются грузы, доставляемые автомобильным транспортом, но имеется и возможность обработки товаров, прибывающих воздушным путем. После завершения работ по строительству железнодорожного терминала ПТО «Великий камень» войдет в состав регионального мультимодального хаба с полноценной системой логистического обслуживания и интеграцией в международную логистическую сеть.
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