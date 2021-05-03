ЭКОНОМИКА РБ

АВИАКАССЫ «БЕЛАВИА» В МИНСКЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА

11:38 04.05.2021 С 8 мая 2021 года прекращается работа офиса по продаже авиабилетов «Белавиа» в Минске на улице Ленина, 18. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, обращаться следует в кассы на улице Немига, 14А. Адреса офисов продаж в других городах остаются неизменными. Ознакомиться с информацией об офисах продаж билетов компании «Белавиа» можно здесь.