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ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО 20 ТЫС. КУБОМЕТРОВ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ БУДУТ ВЫСТАВЛЕНЫ НА ТОРГИ БУТБ


11:16 04.05.2021

12 мая на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) состоится торговая сессия по реализации пилопродукции на внутренний рынок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минлесхозе, организации ведомства планируют выставить порядка 20 тысяч кубометров пиломатериалов: 15 тысяч кубометров хвойных и 5 тысяч кубометров лиственных пород.

При этом торги будут организованы в 2 этапа. Сначала пилопродукция будет предложена юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность внутри страны. В случае если лоты окажутся невостребованными, пиломатериалы будут выставлены повторно для реализации как внутри страны, так и на экспорт.

Начиная с 19 мая, организации Минлесхоза еженедельно будут выставлять на торги не менее 2 тысяч кубометров пиломатериалов для реализации исключительно на внутренний рынок. Таким образом, отечественные предприятия смогут обеспечить свои потребности в пилопродукции в приоритетном порядке. Экспорт же будет осуществляться по остаточному принципу. При этом цена, как и ранее, будет формироваться непосредственно на биржевых торгах и зависеть от уровня спроса и предложения.

Доля пилопродукции, произведенной организациями Минлесхоза, в 2020 году составила 23%.

Основными производителями сегодня являются предприятия частной формы собственности.
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