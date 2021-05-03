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ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫТАЯ ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ В БГУ
10:51 04.05.2021
Открытая олимпиада по географии пройдет 15 мая в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, организуется она с целью популяризации среди школьников географической науки и проверки знаний в этой области.
Приглашаются учащиеся 9–11 классов школ, гимназий, лицеев, а также колледжей всех регионов страны. Регистрация продлится до 13 мая включительно по ссылке.
Учащимся за полтора часа предложат выполнить порядка 30 заданий, охватывающих школьную программу по географии. Это испытания практического, аналитического и расчётного характера, а также вопросы на образность географического мышления. Ребятам предстоит продемонстрировать знания в области картографирования, индикации, построения диаграмм, экономико-географической оценки местности и др.
В день олимпиады для школьников состоится экскурсия по факультету географии и геоинформатики. Их познакомят с Музеем землеведения, оранжереей, а также учебно-методической базой факультета.
Итоги планируется подвести в день проведения олимпиады. Победителей наградят дипломами и памятными призами.
Организатором мероприятия выступает факультет географии и геоинформатики БГУ.
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