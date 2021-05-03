ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОТКРЫТАЯ ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ В БГУ


10:51 04.05.2021

Открытая олимпиада по географии пройдет 15 мая в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, организуется она с целью популяризации среди школьников географической науки и проверки знаний в этой области.

Приглашаются учащиеся 9–11 классов школ, гимназий, лицеев, а также колледжей всех регионов страны. Регистрация продлится до 13 мая включительно по ссылке.

Учащимся за полтора часа предложат выполнить порядка 30 заданий, охватывающих школьную программу по географии. Это испытания практического, аналитического и расчётного характера, а также вопросы на образность географического мышления. Ребятам предстоит продемонстрировать знания в области картографирования, индикации, построения диаграмм, экономико-географической оценки местности и др.

В день олимпиады для школьников состоится экскурсия по факультету географии и геоинформатики. Их познакомят с Музеем землеведения, оранжереей, а также учебно-методической базой факультета.

Итоги планируется подвести в день проведения олимпиады. Победителей наградят дипломами и памятными призами.

Организатором мероприятия выступает факультет географии и геоинформатики БГУ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2021
валюта курс
EUR 3.0909
USD 2.5656
RUB 3.3997
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0909 -0.0052
USD 2.5656 +0.0059
RUB 3.3997 -0.0168
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0820 3.0880
USD 2.5660 2.5700
RUB 3.4000 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 04.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1990 1.2030
EUR/RUB 90.3000 90.9000
USD/RUB 75.2000 75.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте