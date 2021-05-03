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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОРФ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА
10:17 04.05.2021
Проекты по использованию торфа в качестве топлива при производстве цемента планируется развивать в Беларуси. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом проектного научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия «НИИ Белгипротопгаз».
«В этом году планируется увеличить поставки торфяной продукции на цементные заводы, в частности, торфокрошки – на ОАО «Красносельстройматериалы», - отметил Виктор Каранкевич, которого цитирует Telegram-канал Минэнерго.
Еще одно приоритетное направление - перевод котельных ЖКХ с природного газа на фрезерный торф.
«Хорошие примеры таких проектов у нас есть: часть из них уже находится на завершающей стадии реализации, часть – отрабатывается как перспективные», - рассказал министр.
В целом он обратил внимание на рост спроса на торфяную продукцию на внутреннем рынке.
«Если брать 2011 год, то порядка 40-45% от общего объема производства торфяной продукции уходило на экспорт, сейчас эта продукция в основном востребована у нас в стране», - констатировал руководитель Минэнерго.
В декабре прошлого года утверждена Программа комплексной модернизации торфяных производств на 2021-2025 годы.
«Это системный документ, в котором отражено, как будет развиваться торфяная промышленность и каждое торфопредприятие, - подчеркнул министр. – Предусмотрена модернизация оборудования, внедрение современных технологий, применение новых методов разработки торфяных полей и добычи торфа. А это рост производительности труда, рост выручки, возможности для расширения рынков сбыта и ассортимента выпускаемой торфяными заводами продукции».
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