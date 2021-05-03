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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 8 ТЫС. КНИГ И БРОШЮР ВЫПУЩЕНО В БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ


09:40 04.05.2021

Более 8 тыс. книг и брошюр выпущено в Беларуси в 2020 году.

Как сообщает Национальный статкомитет, в республике в 2020 году выпущено 925 печатных единиц художественной литературы (тираж – 890,8 тыс. экземпляров), из них 346 печатных единиц – литература для детей (тираж – 730,9 тыс. экземпляров).

В прошлом году в республике были выпущены 782 журнала и других периодических изданий.

В 2020 году редакциями Беларуси издана 451 газета.

Ежегодно в Беларуси выпускаются книги и брошюры на английском, немецком, французском, китайском, испанском, латинском, итальянском, польском, церковнославянском языках. В 2020 году в единичном варианте выпускались издания на корейском, сербском и туркменском языках.
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