|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 8 ТЫС. КНИГ И БРОШЮР ВЫПУЩЕНО В БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ
09:40 04.05.2021
Более 8 тыс. книг и брошюр выпущено в Беларуси в 2020 году.
Как сообщает Национальный статкомитет, в республике в 2020 году выпущено 925 печатных единиц художественной литературы (тираж – 890,8 тыс. экземпляров), из них 346 печатных единиц – литература для детей (тираж – 730,9 тыс. экземпляров).
В прошлом году в республике были выпущены 782 журнала и других периодических изданий.
В 2020 году редакциями Беларуси издана 451 газета.
Ежегодно в Беларуси выпускаются книги и брошюры на английском, немецком, французском, китайском, испанском, латинском, итальянском, польском, церковнославянском языках. В 2020 году в единичном варианте выпускались издания на корейском, сербском и туркменском языках.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 03.05.2021
Курсы в банках
на 04.05.2021
Конвертация в банках
на 04.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте