ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ


09:27 04.05.2021

Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 мая 2021 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br138,58 (ранее Br135,32), серебро - Br2,03 (ранее Br1,93), платина – Br94,77 (ранее Br94,29); палладий – Br233,83 (ранее Br211,02); родий – Br2194,78 (ранее Br2008,17), рутений - Br35,30 (ранее Br33,35); иридий – Br501,90 (ранее Br502,29) и осмий – Br31,37 (ранее Br32,15).

Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2021
валюта курс
EUR 3.0909
USD 2.5656
RUB 3.3997
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0909 -0.0052
USD 2.5656 +0.0059
RUB 3.3997 -0.0168
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0800 3.0900
USD 2.5600 2.5660
RUB 3.3920 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 04.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2000 1.2050
EUR/RUB 90.0000 90.9000
USD/RUB 75.0000 75.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте