ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

09:27 04.05.2021 Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 мая 2021 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br138,58 (ранее Br135,32), серебро - Br2,03 (ранее Br1,93), платина – Br94,77 (ранее Br94,29); палладий – Br233,83 (ранее Br211,02); родий – Br2194,78 (ранее Br2008,17), рутений - Br35,30 (ранее Br33,35); иридий – Br501,90 (ранее Br502,29) и осмий – Br31,37 (ранее Br32,15). Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.