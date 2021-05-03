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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
09:27 04.05.2021
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 мая 2021 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br138,58 (ранее Br135,32), серебро - Br2,03 (ранее Br1,93), платина – Br94,77 (ранее Br94,29); палладий – Br233,83 (ранее Br211,02); родий – Br2194,78 (ранее Br2008,17), рутений - Br35,30 (ранее Br33,35); иридий – Br501,90 (ранее Br502,29) и осмий – Br31,37 (ранее Br32,15).
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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