С 4 мая 2021 года на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.

«Согласно принятой стратегии поэтапной индексации цен на моторное топливо, в связи увеличением средней мировой котировки нефти в апреле 2021 года по отношению к январю текущего года на 18% предельный уровень розничных цен на АЗС с 4 мая 2021 года изменяется», - говорится в сообщении. концерна «Белнефтехм».

Так, розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,83 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,93 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,15 рубля, ДТ – 1,93 рубля.

Это уже тринадцатое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 27 апреля.