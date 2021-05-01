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ЭКОНОМИКА РБ
НА АЗС БЕЛАРУСИ С 4 МАЯ ВНОВЬ ДОРОЖАЕТ ТОПЛИВО
18:32 03.05.2021
С 4 мая 2021 года на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.
«Согласно принятой стратегии поэтапной индексации цен на моторное топливо, в связи увеличением средней мировой котировки нефти в апреле 2021 года по отношению к январю текущего года на 18% предельный уровень розничных цен на АЗС с 4 мая 2021 года изменяется», - говорится в сообщении. концерна «Белнефтехм».
Так, розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,83 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,93 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,15 рубля, ДТ – 1,93 рубля.
Это уже тринадцатое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 27 апреля.
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