Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 26 апреля по 3 мая 2021 года, увеличился на 0,9% и составил 1242 $/м2.

Как пишет Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0,7% и равна на данный момент 1303 $/м2.

Таким образом уровень цен на первичном рынке в настоящее время превышает уровень цен на «вторичке» на $61.

Средняя цена квартир в столице без учета влияния новостроек на начало мая составила 1329 $/м2 — без изменений за неделю.

Положительная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья Минска на протяжении 2 недель.

Динамика объема предложения остается отрицательной уже 4 недели подряд: за последние 7 дней количество выставленных на продажу объектов сократилось еще на 3%. В наибольшей степени уменьшилось число 1- и 3-комнатных квартир — минус 4% и минус 3% соответственно.

Наиболее ощутимым за неделю был отток квартир в Первомайском (-7%), Октябрьском (-4%) и Партизанском районах (-2%). В Московском и Центральном районах, напротив, количество выставленных на продажу объектов за те же семь дней увеличилось на 4% и 2% соответственно.

Рост средней цены квадратного метра прослеживался у всех типов квартир. Тем не менее, сильнее подорожали «однушки» (+1,9% за неделю) и «двушки» (+0,7%).

Среди районов чаще прослеживалось снижение цен на квартиры. Рост отмечался лишь в Октябрьском и Первомайском районах.