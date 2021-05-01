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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ МТС ЗАПУСТИЛА ДИАПАЗОН LTE-800 В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСШИРИЛА 4G-СВЯЗЬ ВО ВСЕМ РЕГИОНЕ
17:40 03.05.2021
Компания МТС запустила в Могилевской области перспективный диапазон LTE-800.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, высокоскоростная интернет-связь стала доступна еще в 100 населенных пунктах, в том числе в сельской местности. Всего связью 4G обеспечено более 90% жителей региона.
В Могилевской области диапазон LTE-800 позволил заметно расширить 4G-покрытие в сельской местности. Это также касается удаленных деревень, пригорода районных центров и автодорог. Диапазон LTE-800 обладает большим радиусом действия — чем меньше частота сигнала, тем дальше он проникает.
МТС будет развивать диапазон LTE-800 и в других регионах страны. Ранее он уже был запущен в Гомельской области, в планах на этот год также Минская и Витебская. К 2023 году диапазон LTE-800 планируется внедрить во всех областях страны.
Проект по запуску и развитию LTE-800 в сельской местности реализуется совместно с инфраструктурным партнером beCloud.
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