По состоянию на 1 апреля 2021 года на налоговом учете Витебской области состояло 27434 организации государственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет 339,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество организаций, состоящих на учете, уменьшилось на 34 плательщика, при этом поступления в действующих ценах возросли на 19,0 млн рублей, или на 5,9%.

Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 73,2%.