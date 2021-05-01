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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 339,1 МЛН РУБЛЕЙ
17:05 03.05.2021
По состоянию на 1 апреля 2021 года на налоговом учете Витебской области состояло 27434 организации государственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет 339,1 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество организаций, состоящих на учете, уменьшилось на 34 плательщика, при этом поступления в действующих ценах возросли на 19,0 млн рублей, или на 5,9%.
Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 73,2%.
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