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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕЛЕКОМ 9 МАЯ ПРЕДОСТАВИТ ИНВАЛИДАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ ПО БЕЛАРУСИ
16:30 03.05.2021
РУП «Белтелеком» 9 мая предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатные звонки по Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 9 мая с 00:00 до 24:00 междугородные разговоры будут бесплатными для Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны и некоторых других категорий граждан, которые будут звонить автоматическим способом или с помощью телефониста с домашних телефонов.
Условия акции не распространяются на разговоры с абонентами мобильных операторов, доступ в интернет и использование платных справочно-информационных служб.
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