|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ ЛИШИЛ КОМПАНИЮ «ЛАСЕРТА» ЛИЦЕНЗИИ НА БИРЖЕВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
15:11 03.05.2021
Минфин Беларуси лишил компанию «Ласерта» лицензии на биржевую деятельность. Об этом сообщает ведомство.
«Министерством финансов Беларуси принято решение о прекращении с 30 апреля 2021 года действия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного ООО «Ласерта», - говорится в сообщении Минфина.
В нем отмечается, что соответствующий приказ № 148 подписан 29 апреля 2021 года в связи с нарушением лицензиатом законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 03.05.2021
Курсы в банках
на 03.05.2021
Конвертация в банках
на 03.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте