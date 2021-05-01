Минфин Беларуси лишил компанию «Ласерта» лицензии на биржевую деятельность. Об этом сообщает ведомство.

«Министерством финансов Беларуси принято решение о прекращении с 30 апреля 2021 года действия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного ООО «Ласерта», - говорится в сообщении Минфина.

В нем отмечается, что соответствующий приказ № 148 подписан 29 апреля 2021 года в связи с нарушением лицензиатом законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий.